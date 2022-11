1. Soll ich mir ein Elektroauto kaufen, wenn der Strom knapp wird?

Nationalrat Jürg Grossen, Präsident Swiss eMobility und Präsident GLP Schweiz: «Ja, es ist sinnvoll, auf Elektroautos umzusteigen, sie sind dreimal energieeffizienter als Verbrenner. In diesem Jahr verbrauchen Elektroautos nur 0,4 Prozent des Schweizer Stroms, und auch wenn später einmal alle Autos elektrisch fahren, sind es nur rund 20 Prozent. Aktuell vergeuden wir demgegenüber rund 40 Prozent Strom, das können und müssen wir stoppen. Zudem müssen wir, wie im Parlament beschlossen, den Ausbau in die erneuerbaren Energien stark beschleunigen. Insbesondere in die Fotovoltaik, welche neben der Wasserkraft zur wichtigsten Energiesäule der Schweiz wird. Die Versorgungssicherheit und die Klimaziele werden damit Hand in Hand erreicht.»