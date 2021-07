Daniela Katzenberger fühlt sich wohl in ihrem Körper und will ihre vermeintlichen Makel nicht verstecken. Das Boomerang-Video auf Insta, auf dem sie mit ihren Freundinnen mit dem Hintern wackelt, kommentiert sie so: «Es gibt keine Cellulite, nur scheiss Licht». Die Aussage hinter den unretouchierten Katzen-Fotos ist klar – Glück braucht keine perfekte Figur, um Spass zu haben, muss man nicht aussehen, als wäre man ein Vicotria's-Secret-Engel.