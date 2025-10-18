Was sagen Sie zu den Ausschreitungen von Lausanne?

Sie haben mich schockiert. In der Schweiz gibt es rechtsstaatliche Wege, um Gerechtigkeit zu erlangen – es gibt keinen Grund, Autos anzuzünden und Geschäfte zu zerstören. Die Krawalle brachen aus, nachdem ein junger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Er war ohne Führerschein auf einem gestohlenen Scooter unterwegs, flüchtete vor der Polizei und prallte gegen eine Mauer. Die Polizei hatte ihn verfolgt, weil er offenbar in der Nähe eines Überfalls gesehen worden war. Der Tod dieses jungen Mannes ist tragisch. Aber seien wir ehrlich: Hätte er angehalten, wie die Polizei es verlangte, würde er noch leben.