In Ihrer Familie werden ja auch Streitereien öffentlich ausgetragen, beispielsweise von Ihrer Mama Iris Klein. Wie ist das für Sie?

Katzenberger: Zoff gibt es überall, nur bei uns kriegt es halt jeder mit. Als Realitystar müsste ich sagen, dass das ja normal ist. Aber klar, im ersten Moment denke ich mir schon: Ach ja, Mama ... Aber davon leben wir ja auch. Wir sind alle sehr emotional und haben ein öffentliches Leben.

Cordalis: Wenn man sich so aus dem Fenster lehnt, wie es meine Schwiegermutter manchmal macht, macht man sich angreifbar. Und das macht uns natürlich auch Sorgen. Wenn sie wieder einen raushämmert, wissen wir, jetzt kommt wieder die Lawine, die über sie hereinbricht. Aber sie hat ein dickes Fell.

Katzenberger: In Zeiten von sozialen Medien wird schneller getippt als gedacht.