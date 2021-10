Star-DJ-Antoine Konrad, 46, ist ganz vernarrt in seinen roten Kater, der auf den Namen Schnurrli hört. Das Büsi macht fast alle mit seinem Herrchen mit: Sie tanzen gemeinsam durch ihr Ferienhaus im Burgund, sie kuscheln ausgiebig und geniessen das Luxusleben. Doch kürzlich postet DJ Antoine in seinen Instagram-Storys ein Video, welches ihn mit einem Kratzer im Gesicht zeigt. Wir lernen also: Bei aller Liebe hat Schnurrlis Geduld wohl auch seinen Grenzen.