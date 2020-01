Im Mai feiern die beiden ihr 5-jähriges Beziehungsjubiläum. Stehen da nicht bald die nächsten Schritte an – Verlobung, Heirat, Baby? Nachdem sie es mit dem Zusammenziehen (nach 9 Monaten) recht pressant hatten, haben es Fabienne und Luca nicht mehr so eilig. «Wir nehmen es step by step», wiegelt er ab. «Wir geniessen gerade unser Leben zu zweit in vollen Zügen. Wir lassen uns selber überraschen, was in der Zukunft noch alles kommt.»