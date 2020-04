Was, wie jedes Jahr, zu Puff und ausfälligen Fluchereien führt. So landen auch DJ Mike Cees, 32, und Gastronom Daniele, 27, raufend auf einem Bett. Was homoerotisch aussieht, ist aber purer Ernst. Mike versteht nämlich keinen Spass: Die «Italianos», sagt er, würden keine Chance gegen ihn haben.