Fünf überraschende Fakten zu 33 Jahren Melanie Oesch

Einst wollte sie Journalistin werden und nebenbei etwas Musik machen. Gekommen ist es umgekehrt. So hat Melanie die Kinderbücher «Elin - Das Baumzwergmädchen» und den zweiten Band «Elin trifft neue Freunde» geschrieben und sich damit einen grossen Traum verwirklicht. Über die Werke sagt Oesch: «In den Büchern stecken viele Erinnerungen an meine Kindheit, in der ich so viele schöne Sachen erlebt habe, zudem kleine Weisheiten und etwas Fantasie von früher und heute. Meine Eltern und Grosseltern gingen oft in den Wald mit uns, wir hüpften über die grünen Matten, das hat mich extrem geprägt.»