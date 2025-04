«Sollte mich langsam um die Ausstattung für das Baby kümmern»

Gerade ist sie in den achten Schwangerschaftsmonat gekommen – es dauert also nicht mehr lange, bis sie den Familienzuwachs bei sich zu Hause in Wald (ZH) begrüssen darf. «Bisher habe ich eine Schwangerschaft ganz ohne Beschwerden», sagt Tanya König. Sie hätte nicht gedacht, dass es so gut geht, sie tue aber auch viel dafür. «Ich bin entspannt, ernähre mich gut, bewege mich viel, mache jeden Tag ein bisschen Yoga und gehe regelmässig schwimmen und spazieren – das tut mir alles sehr gut.»