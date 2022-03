Hailey Bieber ins Krankenhaus eingeliefert

In einem Statement in ihren Instagram-Storys schrieb Hailey Bieber: «Am Donnerstagmorgen sass ich mit meinem Mann beim Frühstück, als ich anfing, schlaganfallähnliche Symptome zu bekommen.» Sie sei daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden. Weiter erklärte sie ihren Followern: «Sie stellten fest, dass ich ein sehr kleines Blutgerinnsel in meinem Gehirn hatte, das einen leichten Sauerstoffmangel verursachte.» Innerhalb weniger Stunden habe sie sich aber vollständig davon erholt.