Statt also Sprüche zu klopfen, schlägt Hazel Brugger ernste Töne an. In dem gut einstündigen Gespräch geht es um Politik, aber auch private Fragen. Und Hazel Brugger wäre nicht Hazel Brugger, wenn nicht auch Fragen kommen würden, die die Stimmung auflockern. «Kann Ihr Mann kochen?», will sie von der Ex-Bundeskanzlerin Deutschlands wissen. «Er könnte, aber es hat sich so eingespielt, dass ich meistens koche», antwortet Merkel. Ihr Mann kümmere sich im Gegenzug um die Wäsche. Ausserdem will Hazel Brugger die favorisierte Lesehaltung der Politikerin wissen.