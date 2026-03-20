Hecht räumen bei den Swiss Music Awards ab

Im Zürcher Hallenstadion zeigte sich fast alles, was in der Schweizer Musikszene Rang und Namen hatte. Den Startschuss zur Show lieferte Bligg (49), der mit einem siebenminütigen Medley und seinem neuen Song «Galerie» die Stimmung direkt anheizte. Weitere Auftritte gab es vom Deutschen Pop-Star Nico Santos (33), einem gemeinsamen Auftritt vom welschen Rapper Stress (48) mit dem Basler Zian (32), und der Darbietung des Liedes «Altpapier» des Berner Duos Lo & Leduc mit der Luzerner Sängerin To Athena (31).