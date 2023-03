Für Bill die traurigste Wochen im Leben

In ihrem Podcast «Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood» sprachen die Zwillinge über die tragischen Ereignisse. «Stitch war ein kerngesunder Hund, musste nie zum Arzt. Doch an einem Samstag ist er plötzlich kollabiert», berichtet Bill. Heidi und die Kaulitz-Brüder sind am Boden zerstört. «Ich habe keine Tränen mehr. Ich kann es nicht begreifen!», beschreibt Tom seine Gefühle. Für Bill waren es die traurigsten Wochen seines Lebens, noch nie hätte er so viel geweint.