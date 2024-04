Das Paar lebt in Flüelen UR am Urnersee. Direkt unterhalb ihres Wohnblocks können sie mit ihren Surfbrettern aufs Wasser. Beide arbeiten Vollzeit, Heidi Ulrich seit Anfang März selbstständig nach zehn Jahren im HR einer Zürcher Firma. Sie bietet Unternehmen ihr Know-how im Personalbereich an. Christian Arnold leitet Kurse in der Technologie der Glasfaserkabel. Den grossen Teil ihrer Arbeit leisten sie remote – also ohne festen Arbeitsplatz. Eine Familie? Kinder? Das steht nicht auf ihrer Bucketlist. «Wir wollen frei sein, das Beste aus dem Tag machen, Spass haben», erzählt Heidi Ulrich mit leuchtenden Augen. In ihrer Homebase am Urnersee ist die Leidenschaft sichtbar. Bilder, Trophäen, Medaillen, Neoprenanzüge und mehrere «Guinness Bücher der Rekorde» stapeln sich in der gemütlichen Dachwohnung.