Hier soll Taylor Swift in Zürich übernachten

Dass keinerlei Zimmer im Hotel am Paradeplatz verfügbar sind, hat seinen Grund: Quellen von Blick zufolge wird die «You Need To Calm Down»-Sängerin gleich das ganze Hotel für ihre Crew gebucht haben. Ein normales Doppelzimmer kostet im Juli aktuell zwischen 1200 und 1300 Franken, die 200 Quadratmeter grosse Präsidentensuite, in der Swift ihre Zeit verbringen dürfte, 18'000 Franken. 80 Zimmer umfasst das Mandarin Oriental Savoy. Der Aufenthalt dürfte also Hunderttausende Franken kosten.

Dass Taylor Swift das Mandarin Oriental Savoy in Zürich wählt, ist keine Überraschung, sagt Hotellerie-Experte Carsten K. Rath von der Rankingplattform die-101-besten.com gegenüber Blick. «Sie ist ein Stammgast und grosser Fan der Marke Mandarin Oriental. Erst kürzlich hat sie in Paris dort übernachtet», sagt er. Dass das Hotel mitten in der Stadt sei, sei bezüglich Privatsphäre kein Problem. «Das kann man gut abschotten, besonders, wenn das Hotel wie in ihrem Fall exklusiv gemietet wird. Mit Zutrittskontrollen ist Ruhe und Sicherheit gut zu bewerkstelligen.» Auch Hotelexperte Hans R. Amrhein vom Branchenportal «Hotel Inside» sieht das so: «Bei Mandarin Oriental sind sie Vollprofis. Die Sicherheit ist extrem hoch.»