Als Künstlerin und Überlebenskünstlerin haben Sie selber viele Krisen durchgemacht. Beeinflusst das Ihre Wahrnehmung, wenn jetzt die ganze Welt in einer Krise steckt?

Auf jeden Fall. Das Thema meines Lebens könnte man so zusammenfassen: Gift in Medizin verwandeln. Das ist ein uraltes Konzept, vereinfacht bedeutet es: Wenn etwas Negatives auftaucht, Gift eben, haben wir die Kraft, darin den verborgenen Wert zu finden und ihn in etwas Gutes zu verwandeln, in Medizin. In jeder Krise, jeder Frustration, jeder Katastrophe steckt das Potenzial, daraus zu lernen, zu wachsen und uns zu grösserer Weisheit und Erfüllung anzutreiben. Nachdem ich begonnen hatte, den Buddhismus in mein Leben zu integrieren, entwickelte ich eine starke Zielstrebigkeit. Ich erlangte ein Bewusstsein für meine Fähigkeit, über Problemen zu stehen und aus diesen etwas Wertvolles zu machen. Dieser ermächtigende Prozess ist das Herzstück des Konzepts der Umwandlung von Gift in Medizin. Er hat mir geholfen, in jedem Lebensbereich destruktive Negativität in kreative Positivität zu verwandeln. Nun bete ich, dass die Menschheit dasselbe tut.