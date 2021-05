«Ich bleibe der Nachwelt erhalten»

Der Tod ist Tabu und Mysterium zugleich. Das Lachen, die Liebe eines verehrten Menschen berühren uns nach seinem Ableben nur noch in der Erinnerung. Die Zürcherin Rosmarie Parrat hat sich dazu lange Gedanken gemacht. Sie sagt: «Ich sehe mehr Sinn darin, der Nachwelt als Plastinat erhalten zu bleiben, als in einem Grab zu verrotten oder im Krematorium verbrannt zu werden.» Über 50 Millionen Besucher sahen die Anatomie-Schau «Körperwelten». Nach New York und Salzburg gastiert «Am Puls der Zeit» nun bis 15. August in der Halle 622 in Zürich Oerlikon. 180 zum Teil neue Exponate sind zu bestaunen. Die Technik, die Gunther von Hagens 1977 erfunden und mit seiner Frau Dr. Angelina Whalley weiterentwickelt hat, ist revolutionär: Alle Zellen und Zwischenräume eines toten Körpers, der zuvor Wasser und lösliche Fette enthielt, werden bei der Plastination mit einem Kunststoff ausgefüllt. Die Zellstrukturen bleiben erhalten.