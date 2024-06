Schweizer Rapper Siga reist nach Sri Lanka

«Ich erlebte Schönheit, Armut und Korruption»

Es war immer Sigas Wunsch, an den Ort zurückzukehren, an dem seine Wurzeln sind. Nach 32 Jahren hat er es getan. Über seine gemischten Eindrücke und Gefühle in Sri Lanka spricht der Schweizer Rapper mit Blick.