Anna Ermakova soll durch die Presse von ihrem Geschwisterchen erfahren haben. Eine ähnliche Behauptung hatte zuvor auch Boris' Ex-Frau Lilly Becker (49) aufgestellt. Boris Becker wies diese Darstellung jedoch zurück. Über seinen Anwalt liess er mitteilen: «Es ist nicht wahr, dass Amadeus durch Instagram von der Schwangerschaft erfahren hat. Boris war es wichtig, dass die Kinder vor der Öffentlichkeit informiert werden und war sehr erleichtert, dass sich Amadeus so freut ein grosser Bruder zu werden.»