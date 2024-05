Am 31. August heiratet sie den Schamanen

Furchtlos können wir alle werden. «Dann, wenn wir uns annehmen als der Mensch, der wir sind. Ohne Verbiegen, ohne Fremderwartungen zu erfüllen. Ein wichtiger Schritt dafür ist, nichts zu bereuen. Alles, was wir erlebt haben, was uns geprägt hat, nicht zu bereuen, nicht zu verdrängen, sondern daran zu wachsen. So kommen wir in die Selbstliebe. Das führt zu Ehrlichkeit und Offenheit.» Was daraus resultiere, sei, dass wir so automatisch Menschen anziehen, die uns weiterbringen und wir sie.