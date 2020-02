Lebte Gut-Behrami ein Leben im Hamsterrad? «Nein. Und wenn ich immer nur zurückschaue, geniesse ich gar nicht, was ich habe. Was bringt es, darüber nachzudenken, was ich die letzten fünf Jahre hätte tun können? Das stürzt mich nur in die Depression. Ich habe nicht geweint die letzten fünf Jahre, ich hatte Erfolg, erlebte Unglaubliches.»