10 überraschende Fakten über George Clooney

Im Grunde gilt George Clooney als Biertrinker. Und natürlich Nesspresso - what else?! Doch der Schauspieler hatte einst seine eigene Tequila-Marke. Zusammen mit seinen Freunden Rande Gerber, dem Ehemann von Cindy Crawford, und dem Unternehmer Michel Meldman stieg er 2013 ins Getränke-Business ein. 2017 verkauften die drei Männer ihre Marke «Casamigos» dem Grosskonzern Diaego für eine Milliarde Dollar. Die Schnaps-Idee hat sich für die Freunde also mehr als gelohnt.