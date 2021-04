In über 20’000 Kommentaren nehmen die Menschen Abschied von Lana, darunter auch Rapperin Loredana, welche das Mädchen seit einiger Zeit online unterstützte. Sie schreibt: «Ruhe in Frieden» und versieht ihren Kommentar mit vielen Herzen. Und Sänger Pietro Lombardi postet in seiner Instagram-Story ein Video der 12-Jährigen, auf dem sie singt. «Ruhe in Frieden, du wunderschöner Engel», beschriftet er seinen Beitrag.