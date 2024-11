Die krebskranke Fotografin Liz Hatton, die am vergangenen Freitag noch auf dem roten Teppich der Royal Variety Show fotografierte, ist am Mittwoch, 27. November, im jungen Alter von 17 Jahren verstorben. Ihre Mutter teilte die traurige Botschaft auf der Plattform X mit: «Unsere unglaubliche Tochter Liz ist heute in den frühen Morgenstunden gestorben. Sie blieb bis zum Schluss entschlossen.» Hutton kämpfte ein Jahr lang tapfer gegen einen unheilbaren desmoplastischen Rundzelltumor.