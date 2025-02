2025 ist (noch) nicht Taylor Swifts Jahr

Damit hat Taylor Swift (35) nicht gerechnet. Sichtlich überrascht schaut sie zu Rapperin Ice Spice (25), bevor sie einen Seitenblick in die Kamera wirft. Der Grund: Beim Super Bowl am Sonntagabend wurde die Sängerin vom Publikum gnadenlos ausgebuht. Doch Swift reagierte professionell und tat, was sie in ihrem Hit «Shake It Off» singt: Sie schüttelte die Buhrufe mit einem Lachen ab.