Seit Anfang der 1990er Jahre lebte Falco in der Dominikanischen Republik, weiter kritisch beobachtet von der Presse in seinem Heimatland. Sein nächstes Album «Nachtflug» erschien 1992. Daraufhin zog er sich zurück, um sein internationales musikalisches Comeback einzuläuten. 1996 sorgte er schliesslich mit dem Lied «Mutter, der Mann mit dem Koks ist da» aus dem Album «Out of the Dark (Into the Light)», das kurz nach seinem Tod erschien, wieder für Aufsehen. Der erhoffte erneute weltweite Erfolg stellte sich mit dem neuen Album aber auch nach Falcos Tod nicht ein. Während es in Österreich und Deutschland zum kommerziellen Erfolg wurde, lief es in den USA und Grossbritannien unter dem Radar.