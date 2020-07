5 Dinge, die die Beckhams zur coolsten Familie machen

Und auch die Hobbys sind so bodenständig wie normal: David hat das Imkern für sich entdeckt und sich im Lockdown einen Bienenstock gebaut. Auch seine Outfits passt er seinem neuen Dasein an: Mit Wanderstock, Cordhose und Mütze gibt er einen richtig guten Imker her. Nur Victoria gefällt nicht alles an seinem neuen Style. «Victoria ist kein grosser Fan meines Cardigans, aber ich persönlich finde, es ist ein toller Look!», schreibt Becks.