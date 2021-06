5 Fakten über Fussballstar Antoine Griezmann

Auch wenn das grosses Ziel von Antoine Griezmann ist, Fussballer des Jahres zu werden und den Ballon d’Or in den Händen zu halten, so hat er immerhin schon öfter den Spieler des Monats-Award gewonnen, als Lionel Messi. Mit seiner Spongebob-Unterwäsche, die er bei jedem Spiel trägt, weil er abergläubisch ist, und mit harter Arbeit erreicht er sein Ziel vielleicht noch in dieser Saison.