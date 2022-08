Marilyn Monroe – die Ikone mit blondem Haar und Schönheitsfleck

Lediglich 36 Jahre sind Marilyn Monroe auf Erden beschieden gewesen - am 4. August, vor exakt 60 Jahren, starb Norma Jeane Baker. In ihren 15 Jahren vor der Kamera wirkte sie dennoch in mehr als 30 Filmen mit: Von ihrem Debüt im Jahr 1947 in «The Shocking Miss Pilgrim» hin zum unvollendeten Werk «Something's Got to Give» von 1962, Monroes Todesjahr. Zumeist hatte sie darin die Rolle der Köpfe verdrehenden, naiven Blondine inne. Ein Part, den sie wie keine Zweite zu kultivieren und zu ihrem Vorteil zu nutzen wusste, der ihr aber stets auch ein Dorn im Auge war.