Versteckt sich Putins angebliche Geliebte wirklich in der Schweiz? Diese Frage beschäftigt angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine gerade viele. Das Gerücht hält sich zumindest hartnäckig: Alina Kabajewa (38), mit der der russische Präsident mindestens drei gemeinsame Kinder haben soll, soll sich hierzulande irgendwo abgeschirmt von der Öffentlichkeit in einem gesicherten Chalet aufhalten. Vom Tessin ist die Rede, denn in Lugano soll Putins mutmassliche Freundin im Jahr 2015 ein Mädchen zur Welt gebracht haben. Unabhängig bestätigen und überprüfen lassen sich diese Fakten nicht.