Aaron Taylor-Johnson: soll ikonische Bond-Szene gefilmt haben

Vor wenigen Wochen berichtete die britische «The Sun», dass Actionstar Aaron Taylor-Johnson (32) der Favorit auf die James-Bond-Rolle sein soll. Demnach hat Taylor-Johnson die Bond-Produzentin Barbara Broccoli (62) beim Vorsprechen in den Pinewood Studios beeindruckt. Nun meldet das britische Boulevardblatt, dass der 32-Jährige angeblich auch bereits für die legendäre «Pistolenlaufsequenz» vor der Kamera gestanden haben soll. In der Sequenz, die in beinahe allen «James Bond»-Filmen zu sehen ist, schiesst Geheimagent Bond in Richtung der Zuschauer, woraufhin Blut den Bildschirm hinabläuft.