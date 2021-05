Abschied von Willi Herren: Trauerfeier in Rot-Weiss

Während der Trauerfeier in der Friedhofshalle, der Corona-bedingt nur 30 Gäste beiwohnen durften, habe es einige Trauer- und Abschiedsrituale gegeben. Darunter zu Beginn ein «Teelichtritual», bei dem jeder Trauergast einzeln ein brennendes Teelicht zum Sarg brachte, um sich persönlich von Willi Herren zu verabschieden. Wie Björn Wolff vom Bestattungshaus «mymoria» vor Ort im «Bild»-Interview weiter erzählte, sei auf Wunsch der Familie sehr viel in den Kölner Farben gehalten gewesen, so habe es ein «Blumen- und Luftballonmeer in Rot und Weiss» gegeben. Ausserdem seien Lieder gespielt worden.