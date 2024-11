«Abschreckung ist das Gebot der Stunde»

Was erwarten Sie von der Schweiz?

Keiner spricht der Schweiz ihre Neutralität ab. Es ist wichtig, einen Raum in Europa zu haben, in dem auch der internationale Austausch stattfinden kann. Aber auch ein neutrales Land, das weder Mitglied in der EU noch in der Nato ist, sollte einen Wertekompass haben und seine politischen Entscheidungen entsprechend ausrichten. Dass die Schweiz verboten hat, Munition, die Deutschland bei ihr herstellen lässt, in die Ukraine zu liefern, war nicht nachvollziehbar. Ich bin immer wieder und gern zu Besuch in der Schweiz und werde nach wie vor auf diese Vorgang angesprochen. Die wenigsten haben diese restriktive Politik verstanden. Die Schweiz hat als neutrales Land im Zweiten Weltkrieg sowohl Granaten an die Wehrmacht als auch an die Alliierten geliefert und eine Menge Geld damit verdient. Ich will nicht moralisieren, aber der Hinweis darf erlaubt sein, dass ein Land, das sehr viel Geld mit der Herstellung von Waffen und entsprechender Munition verdient, sich die Frage stellen lassen muss, warum man der Ukraine, die völkerrechtswidrig überfallen worden ist, kein Material zur Verfügung stellt, damit sie sich wehren kann. Selbstverständlich sollte jeder vor seiner eigenen nationalen Tür wischen. Ich befürchte aber, dass es illusorisch ist, zu glauben, dass bei einem möglichen Angriff auf Europa die Schweizer Grenze sakrosankt ist.