Adele bekommt eigene Show in Las Vegas

Mit «Easy On Me» schaffte sie es auf den Single-Thron und mit «30» an die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die Platte war nicht nur der beste Start eines internationalen Solokünstlers seit rund viereinhalb Jahren. Adele ist auch die erste Künstlerin überhaupt, die sich jemals mit drei unterschiedlichen Kombinationen aus Album und Single zeitgleich auf Platz eins befunden hat. Zuvor belegte sie die Doppelspitze bereits 2011 mit «21» und «Rolling In The Deep» sowie 2015/16 mit «25» und «Hello».