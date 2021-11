Adele hat sich für Scheidung geschämt

Ihren Ex-Mann, mit dem sie sich um den gemeinsamen Sohn kümmert, liebe sie weiterhin, auch wenn sie nicht mehr in ihn «verliebt» sei. Bis heute sei sie ihm dankbar, dass er am Anfang ihrer Karriere «ihr Leben gerettet» habe. «Ich war noch so jung. Ich hätte leicht einige zwielichtige Wege gehen und mich selbst zerstören können, weil ich von all dem so überwältigt war.» Konecki sei ihre grösste Stütze zu dieser Zeit gewesen.