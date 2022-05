Adele und Rich Paul ziehen in erstes gemeinsames Haus

Sängerin Adele (34) hat in einem Instagram-Post mehrere Schnappschüsse mit ihrem Freund Rich Paul (40) veröffentlicht. «Die Zeit verfliegt», schrieb sie zu den Fotos, die das Paar unter anderem bei einem Besuch in einer Fast-Food-Filiale und im Publikum eines Sport-Events zeigen. Ein anderes Bild, auf dem sich das Paar küsst, stammt offenbar von dem Abend, als die Sängerin ihr CBS-Special «Adele One Night Only» gedreht hat.