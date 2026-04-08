Affären-Beichte von «Tatort»-Star Miroslav Nemec

In den 1990er-Jahren war Nemec mit der Schauspielerin Janina Hartwig (64) liiert. Als sich das Paar trennte, war dies besonders schwer für Hartwigs Tochter, die eine innige Beziehung zu Nemec aufgebaut hatte. «Mit Amelie und Janina war ich auf Neuland und ich musste mich selbst neu finden», erinnert sich Nemec. «Ich habe leichtfertig Dinge aufs Spiel gesetzt, Emotionen. Zumal auch für Amelie. Sie war mir stark zugeneigt und hat auch Papa gesagt. Für sie war es wirklich schwierig, als wir uns getrennt haben.»