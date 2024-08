Delon verliess Schneider für eine Prostituierte

Sie zogen in eine Wohnung in Paris und lebten ihre Amour fou in vollen Zügen aus. Ein Jahr, nachdem sie sich kennengelernt hatten, verlobten sie sich, und alles schien auf eine glückliche Ehe hinzudeuten. Doch Alain Delon wurde seinem Ruf als Frauenheld einmal mehr gerecht und brannte mit der ehemaligen Prostituierten und späteren Schauspielerin Francine (genannt Nathalie) Canovas durch. Als Romy Schneider von Dreharbeiten in Hollywood nach Paris zurückkehrte, fand sie einen Rosenstrauss in der Wohnung vor. Daneben lag ein Zettel mit der lapidaren Nachricht: «Ich bin mit Nathalie nach Mexiko, alles Gute, Alain», erinnert sich Romy Schneider Jahre später.