Alec Baldwin bekam geladene Waffe von Regieassistenten

Ein Filmcrew-Mitarbeiter bestätigte der «Los Angeles Times» ausserdem, dass dieser Vorfall nicht weiter untersucht worden sei. «Es gab auch keine Zusicherung, dass so etwas nicht wieder passieren würde», heisst es weiter. Es habe auch eine SMS an die Produktionsleitung gegeben, in der die Vorfälle angesprochen worden seien. Die Produktionsfirma antwortete auf die Vorwürfe nun gegenüber der Zeitung: Man werde interne Untersuchungen einleiten, konkrete Hinweise habe man aber nicht erhalten. Die Arbeiten an «Rust» seien bis auf Weiteres unterbrochen.