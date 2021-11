Noch immer befindet sich die Aufarbeitung der schrecklichen Tragödie am Set des Films «Rust», bei der Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) erschossen wurde, in vollem Gange. Alec Baldwin, 63, Hauptdarsteller und Co-Produzent des Streifens, der den tödlichen Schuss am 21. Oktober 2021 abgab, bereitet sich laut US-Seite «TMZ» nun auf diverse Gerichtsprozesse vor. Demnach habe er sich die Dienste von Staranwalt Aaron S. Dyer gesichert, um ihn, die zuständige Produktionsfirma und weitere involvierte Unternehmen zu vertreten.