Ein Sprecher der Produktion bestätigte dem US-Branchenportal «Deadline», dass es am Set einen Unfall gegeben habe, bei dem eine Requisitenpistole mit Platzpatronen fehlzündete. Die 42-jährige Kamerafrau des Films, Halyna Hutchins, und der 48-jährige Regisseur Joel Souza wurden nach Angaben des Büros des Sheriffs von Santa Fe County getroffen. Hutchins wurde den Berichten zufolge mit einem Helikopter zum University of New Mexico Hospital geflogen und starb später an ihren Verletzungen. Souza wurde im Christus St. Vincent Regional Medical Center behandelt.