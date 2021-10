Alec Baldwin frühstückt mit Familie von Halyna Hutchins

Alec Baldwin, 63, und die Familie von Halyna Hutchins (1979-2021) geben sich gegenseitig Halt und Unterstützung. Baldwin, der die Kamerafrau aus Versehen am Set des Westerns «Rust» erschossen hatte, war mit Witwer Matthew, 38, und dem neunjährigen Sohn Andros frühstücken. Die drei trafen sich laut «New York Post» am Samstagmorgen in einem Hotel in Santa Fe in New Mexico, in dessen Nähe die Dreharbeiten stattfanden.