Alec Baldwin: «Habe den Abzug nicht gedrückt»

Am 21. Oktober löste sich am Set des Westerns «Rust» ein Schuss, der Kamerafrau Halyna Hutchins, 1979-2021, aus dem Leben riss. Schauspieler Alec Baldwin, 63, der die Todeswaffe in den Händen hielt, wird am 2. Dezember sein erstes TV-Interview zu dem Unglück geben. In «Alec Baldwin: Unscripted» spricht er bei US-Sender ABC mit Moderator George Stephanopoulos, 60, und schildert seine Sicht der Dinge. Ein erster Trailer zur Aufzeichnung wurde bereits veröffentlicht und fördert zahlreiche neue Fragen ans Licht.