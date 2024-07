Der Preis wird am 11. August auf der Piazza Grande verliehen. Am selben Tag stellt sich Cuarón den Fragen des Publikums. Mit fünf Oscars hat er sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Kinos längst gesichert. Sein nächstes Projekt ist die Serie «Disclaimer» für AppleTV+. Cuarón bleibt seiner Linie treu und begeistert uns hoffentlich noch lange mit seinen Filmen.