«Alle meine Freunde mit Kindern leben in der Hölle»

Im vergangenen Februar ändert sich das Leben von Chappell Roan (27) schlagartig. Die junge Frau, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen im Mittleren Westen der USA, gewinnt den Grammy als beste neue Künstlerin. Seither tingelt Roan, die eigentlich Amstutz heisst und Schweizer Wurzeln hat, von Show zu Show, ziert eine Titelseite nach der anderen. Und: Die Gen-Z hat ein neues Postergirl. Roan setzt sich für die Rechte der queeren Community ein, sie wettert gegen die Musikindustrie. Und sie hat eine ganz klare Meinung, wenn es ums Kinderkriegen geht. Die hat sie jetzt in der neuesten Folge des Podcasts «Call Her Daddy» lautstark kundgetan: «Ich kenne keine einzige Person in meinem Alter, die Kinder hat und glücklich ist.» Die Sängerin selbst hat keinen Nachwuchs.