Auch in diesem Jahr, am heutigen All Hallows Eve, wie das Fest mit keltischem Ursprung eigentlich heisst, verspricht Heidis Kostüm gross zu werden – nicht nur im Aufwand, sondern anscheinend auch vom Umfang her. Um welche Verkleidung es sich handeln könnte, wird man zwar erst heute Abend erfahren, doch wusste Heidi am vergangenen Freitag in der «Tonight Show» von Moderator Jimmy Fallon (49) bereits, wie sie ihre Fans neugierig machen kann.