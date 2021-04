Auch sie selber hat lange geschwiegen. Seit der #MeToo-Bewegung und dem Sturz des Filmproduzenten Harvey Weinstein trauen sich zwar immer mehr Betroffene von seelischem und körperlichem Missbrauch in der Unterhaltungsindustrie an die Öffentlichkeit. Dennoch bleibt die Angst. So auch bei Rugo, die zunächst fürchtete danach keinen Job zu bekommen. «Nun habe ich damit kein Problem mehr.»