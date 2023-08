Dass es in ihrer Beziehung kriselt, daraus haben Oliver (45) und Amira Pocher (30) in ihrem gemeinsamen Podimo–Podcast «Die Pochers!» schön seit längerem kein Geheimnis gemacht. Nun nutzten sie die neueste Folge, die der Nachrichtenagentur spot on news bereits vorliegt, um ihren Fans mitzuteilen: «Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären. [...] Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Das war's.»