Alles zum neuen Album von Taylor Swift

Die Farbe

Taylor Swift hat die Angewohnheit, Albumzyklen gerne farblich zu kennzeichnen. Jede Farbe entspricht dabei dem Artwork des Albums und oft auch den Texten und Themen der Platte. So war es beispielsweise auch bei Swifts Erfolgsalbum «Red» 2012, benannt nach der Farbe Rot, die Swift mit «leidenschaftlichen, rücksichtslosen Liebesaffären» assoziiert. Und auch bei «Reputation» aus dem Jahr 2017. Ein Album, dessen Schwarz-Weiss-Ästhetik auch an das Zeitungsdruckpapier erinnern sollte, auf dem die Berichte über Swift gedruckt werden.