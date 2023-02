«Weinen ist gut für alle»

Was wären Sie als Kind gerne geworden?

Videospieledesigner. Ich studierte schliesslich Industriedesign, aber ich wollte früher ein Spiel entwickeln, bei dem man an keine Grenzen stösst. Ich glaube, das war, weil ich damals in Japan lebte und meine Familie in Spanien vermisste. Deshalb wollte ich ein Spiel in Barcelona machen.